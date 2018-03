Cefalù, si sente male in gita scolastica: arresto cardiaco per una 14enne

Connect on Linked in

Una ragazzina di 14 anni di Cefalù, in provincia di Palermo, si trova ricoverata all’ospedale di Napoli a seguito di un malore durante una gita scolastica.

I compagni di classe, dopo essersi svegliati per andare in giro per Napoli, si sono accorti che mancava all’appello così, dopo averla chiamata senza ricevere risposta, sono andati nella sua camera d’albergo trovandola in stato di incoscienza.

Subito allertati i soccorsi del 118 che, arrivati all’albergo, hanno constatato che era in arresto cardiocircolatorio, il personale medico ha tentato di rianimarla con l’ausilio di un defibrillatore con esito però negativo.

La ragazza è stata trasportata, in condizioni disperate, al Policlinico. Fortunatamente i medici sono riusciti a far riprendere il normale battito cardiaco .

La giovane si trova tutt’ora ricoverata in osservazione.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato