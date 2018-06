Cefalù, spaccio di cocaina: arrestati due uomini

Print This Post

Ieri pomeriggio l’equipaggio di una pattuglia della Stazione di Cefalù impegnata in un servizio di controllo del territorio, stava effettuando un posto di controllo, quando ha fermato una Suzuki Swift con due persone a bordo.

Gli occupanti dell’autovettura al momento del controllo sono apparsi immediatamente agitati e preoccupati insospettendo gli operanti.

I due identificati in Z.G. di 44 anni di Cefalù (conducente dell’autovettura) e R.B. 34 aani , Albanese ma residente a Cefalù, a seguito di perquisizione personale e veicolare, venivano trovati in possesso di due involucri in plastica contenenti 13 grammi di cocaina.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e giudicati con il rito direttissimo. A seguito di convalida, i due sono stati liberati.