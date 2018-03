Cefalù, terrazza sul mare abusiva: sequestrato noto ristorante senza autorizzazioni

Print This Post

Brutte notizie per uno dei locali di Cefalù più rinomati della zona. Da un’indagine avviata nel 2017 dal commissariato locale infatti, sembra che sia emerso che il locale “Kentia al trappitu” non fosse più in regola con la concessione demaniale marittima rilasciata dall’assessorato Territorio e ambiente nel 2006 e scaduta nel 2011 senza più essere rinnovata.

In forza di ciò, sembra che già dall’ottobre dello scorso anno, i gestori del locale sarebbero stati invitati a procedere allo sgombero dell’area e al suo ripristino, avviso a cui non avrebbero dato seguito.

La mancata ottemperanza del provvedimento di sgombero dunque ha indotto al sequestro preventivo disposto dal gip di Termini Imerese per un’area di 65 metri quadrati, comprendenti la veranda sul mare del locale, operato da parte della polizia e la guardia costiera di Cefalù.

