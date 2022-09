Oggi 3 settembre 2022 ricorre l’anniversario dell’attentato mafioso in cui persero la vita il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la consorte Emanuela Setti Carraro e l’agente della Polizia di Stato Domenico Russo.

Quest’anno, in occasione del 40esimo anniversario, tante le iniziative promosse dall’Arma dei Carabinieri. Tra queste l’omaggio di una locandina che raffigura il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la bandiera italiana e il suo celebre pensiero: “Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli”.