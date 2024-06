Nel 2006, Iniziative Immobiliari S.p.A. ottenne una concessione demaniale marittima per 99 anni dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, per sviluppare e gestire il Marina di Cala del Sole a Licata.

Durante il rapporto concessorio, l’Assessorato sollevò questioni relative a mancati pagamenti di canoni concessori da parte della società. Di conseguenza, l’Assessorato revocò la concessione.

Iniziative Immobiliari S.p.A. impugnò questa decisione al TAR di Palermo e contestò anche il rifiuto di una procedura di definizione agevolata del contenzioso, basata sull’art. 100, comma 7, del d.l. 104/2020. Entrambi i ricorsi furono respinti dal TAR.

La società, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, Agatino Cariola e Giacomo Gargano, appellò al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sostenendo l’assenza di inadempimenti sui pagamenti dovuti e l’inapplicabilità della decadenza della concessione, in virtù della L. 126/2020 e dei pagamenti già effettuati per la definizione agevolata del contenzioso.

Il 26 febbraio 2024, il CGARS accolse gli appelli, annullando la sentenza del TAR e la nota di rigetto dell’Assessorato, evidenziando l’errata applicazione delle contestazioni e la legittimità della posizione di Iniziative Immobiliari S.p.A.