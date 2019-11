Chiusi una discoteca e un pub a Palermo: denunciati i titolari

Print This Post

Una discoteca e un locale sono stati chiusi dalla polizia durante i controlli nel fine settimana.

In viale Lazio, gli agenti hanno accertato come le persone presenti alla serata danzante fossero in numero maggiore rispetto alla soglia di agibilità del locale che ne prevede un limite massimo di 150. Gli agenti hanno contato ben 520 clienti.

Il titolare della discoteca è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per aver superato il numero massimo di persone stabilito dalla Commissione Comunale per il Pubblico Spettacolo e il Questore di Palermo ha sospeso la licenza posseduta dal titolare dell’esercizio.

I poliziotti, durante un altro servizio di controlli, hanno notato davanti un pub di via Trapani tante auto parcheggiate in doppia fila.

A quel punto hanno deciso di entrare e hanno registrato la presenza di parecchi clienti che ballavano e un dj. Dalla documentazione presentata dal titolare, è emerso che il locale fosse sprovvisto di agibilità per effettuare serate danzanti ed è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria; a suo carico è stata anche emessa dal Questore un’ordinanza di cessazione dell’attività abusiva ed è stato elevato un verbale di contestazione con una sanzione di 250 euro.

Il locale era inoltre sprovvisto di etilometro e le tabelle alcolemiche non erano posizionate correttamente al suo interno, per cui a carico del titolare è stata elevata un’ulteriore sanzione amministrativa di euro 400. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla posizione dei dipendenti trovati a lavorare presso l’esercizio.

Fonte: gds.it

(https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2019/11/10/chiuse-una-discoteca-e-un-pub-a-palermo-denunciati-i-titolari-7f2a5949-ff62-4eda-918a-8e18c66add60/)