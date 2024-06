Nell’ambito delle operazioni volte a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, il Questore di Catania ha disposto la sospensione dell’attività e la chiusura temporanea per sette giorni di un chiosco-bar situato nella zona di Cibali. Questa decisione rientra nelle prerogative previste dall’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del Commissariato “Nesima”, che hanno condotto numerosi controlli nell’area, riscontrando frequentazioni abituali del locale da parte di clienti con precedenti di polizia. Questa situazione ha portato la Divisione di Polizia Amministrativa a svolgere un’approfondita attività istruttoria, culminata nella decisione del Questore di applicare una misura cautelare temporanea.

L’intervento della Polizia mira a prevenire ulteriori disturbi dell’ordine pubblico e a proteggere le legittime aspettative di sicurezza da parte dei cittadini. Inoltre, si intende tutelare le attività commerciali legali che operano nel rispetto delle norme, contribuendo positivamente all’economia locale.

L’art. 100 del TULPS è noto per il suo impatto dissuasivo nei confronti di soggetti considerati pericolosi, limitando la loro capacità di utilizzare determinati spazi come punti di aggregazione. Questo provvedimento è parte di una strategia più ampia che vede l’implementazione di controlli continui negli esercizi pubblici, con ulteriori azioni pianificate per i prossimi giorni.

La misura adottata dal Questore di Catania riflette l’impegno costante delle autorità locali nel mantenere l’ordine e promuovere un ambiente urbano sicuro e accogliente per tutti i cittadini.