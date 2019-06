Cianciana, cani avvelenati: diverse segnalazioni, già sulle tracce del responsabile

Connect on Linked in

Sono oramai cinque le telefonate giunte in questi tre giorni al 3479269949 dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente in relazione alla taglia promessa per l’individuazione del responsabile degli avvelenamenti che hanno portato alla morte di alcuni cani a Cianciana in provincia di Agrigento.

Delle cinque telefonate giunte, due erano di insulti, ma per loro errore lo hanno fatto con il numero visibile e quindi saranno trasmesse ai carabinieri per verificare chi sta dietro a queste chiamate, mentre le restanti tre, sono molto interessanti e tracciano un primo identikit del possibile avvelenatore, in tutti questi casi viene indicato un uomo anziano che sarebbe molto noto in paese e con precedenti specifici in sede di avvelenamento dei cani.

“Abbiamo chiesto a tutti di predisporre denuncia presso le autorità competenti – ci dice Lorenzo Croce presidente di AIDAA- ma effettivamente cominciamo a pensare di essere sulla strada giusta”.