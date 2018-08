Cianciana, perseguita la ex moglie: Stalker in manette

Connect on Linked in

Un nuovo episodio di stalking si è verificato in provincia nelle ultime ore. Riguarda in particolare un uomo, C.S.,35 enne, già noto alle forze dell’ordine, che non riusciva ad accettare la fine della relazione con la ex moglie ed aveva dunque deciso anche di pedinarla.

Dopo alcuni episodi di minacce, la donna, stanca del clima di ansia ed angoscia in cui era costretta a vivere, ha chiesto telefonicamente aiuto ai Carabinieri della Stazione di Cianciana, segnalando quanto stava accadendo.

L’immediato intervento dei militari dell’Arma ha permesso di sorprendere l’uomo per strada, ancora sotto casa della vittima, a Cianciana. Il 35 enne, peraltro, insoddisfatto dell’evolversi della vicenda, ha pensato anche di rivolgere frasi intimidatorie nei riguardi della donna, anche alla presenza dei Carabinieri del locale Comando Stazione. A quel punto, sono subito scattate le manette ai polsi dell’individuo, con l’accusa di “Atti persecutori”. L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto in carcere.