Cinema, stilati i casting per i nuovi episodi di Montalbano

Ripartono a breve le riprese per le nuove puntate de “Il commissario Montalbano”.

Per la serie dell’investigatore più famoso d’Italia, creato dalla penna dell’empedoclino Andrea Camilleri, si apriranno giorno 23 Aprile le selezioni per scegliere le comparse.

I casting per la serie in onda su Rai 1 si terranno nelle due città in cui verranno girate la maggior parte delle scene e coloro che vorranno partecipare ai provini dovranno presentarsi dunque martedì 23 Aprile 2019 alle ore 10 alle ore 18, presso “Esteta Medica” in via Ettore Fieramosca n. 163 a Ragusa oppure venerdì 26 aprile 2019, dalle 10 alle 19, al ”Palazzo Della Cultura” di Modica.

Possono partecipare uomini e donne dai 18 ai 70 anni. Per sostenere il provino basterà presentarsi muniti di fotocopia del documento d’identità, Codice Fiscale e Iban.