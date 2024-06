L’efficacia dell’applicazione YouPol continua a farsi sentire in tutta la provincia, questa volta con un nuovo caso di successo nella lotta contro i parcheggiatori abusivi.

Grazie alla segnalazione di un cittadino tramite YouPol, la Polizia di Stato ha potuto intervenire rapidamente e sanzionare un giovane parcheggiatore abusivo a Caltagirone.

Il fatto si è verificato nei pressi del parcheggio antistante l’ingresso del Tribunale di Caltagirone, dove un cittadino attento ha utilizzato l’app YouPol per segnalare la presenza sospetta del 19enne.

Gli agenti del Commissariato locale sono prontamente intervenuti, identificando e sanzionando il giovane per l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore.

L’app YouPol, strumento gratuito e accessibile a tutti, si conferma un alleato fondamentale per la sicurezza pubblica. Nata inizialmente per combattere il fenomeno dello spaccio di droga e del bullismo, YouPol permette ora anche di segnalare episodi di violenza domestica e altre situazioni di illegalità o pericolo, garantendo anonimato e protezione per i suoi utilizzatori.

Gli utenti possono inviare segnalazioni completate da supporti multimediali come video, audio, immagini e testi, facilitando così l’intervento delle autorità.

Questo episodio evidenzia non solo l’importanza delle tecnologie digitali nel migliorare la reattività delle forze dell’ordine, ma anche il ruolo cruciale che i cittadini possono giocare nella vigilanza e nella prevenzione del crimine.

L’uso attivo e responsabile di YouPol dimostra che la collaborazione tra comunità e polizia è essenziale per mantenere sicure le nostre città.