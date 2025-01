La CNA Sicilia ha organizzato questa mattina un incontro strategico con i rappresentanti delle sedi provinciali per presentare la terza edizione del Fondo Nuove Competenze, un’iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con un finanziamento complessivo di 730 milioni di euro, il fondo si propone di supportare le imprese siciliane nell’aggiornamento e nello sviluppo delle competenze del proprio personale attraverso interventi formativi innovativi.

Terza Edizione del Fondo Nuove Competenze: Focus e Obiettivi

La nuova edizione del Fondo Nuove Competenze si concentra su tematiche cruciali per il futuro delle imprese, tra cui:

Welfare e Benessere Organizzativo

Sistemi Tecnologici e Digitali

Sviluppo dell’Intelligenza Artificiale

Sostenibilità, Economia Circolare, Transizione Ecologica ed Efficientamento Energetico

Questi ambiti mirano a potenziare la competitività delle aziende siciliane, preparandole ad affrontare le sfide del mercato globale attraverso una forza lavoro altamente qualificata e pronta a innovare.

Dettagli Operativi e Modalità di Accesso ai Finanziamenti

Durante l’incontro, sono stati illustrati i dettagli operativi della terza edizione, evidenziando le nuove modalità di accesso ai finanziamenti. L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per le imprese di ottenere risorse finanziarie destinate a progetti formativi che favoriscono l’acquisizione di competenze strategiche, indispensabili per migliorare l’innovazione e la sostenibilità aziendale.

Dichiarazioni dei Rappresentanti CNA Sicilia

“La terza edizione del Fondo Nuove Competenze rappresenta un’occasione unica per le imprese siciliane. Attraverso il finanziamento di interventi formativi, le aziende potranno sviluppare competenze strategiche nei propri team, migliorando la loro capacità di innovazione e sostenibilità,” dichiarano Piero Giglione, Segretario Regionale della CNA Sicilia, e Giuseppe Orlando, Vice Presidente della CNA Sicilia con delega politiche integrazione di sistema e formazione. “È un passo concreto per sostenere la transizione verso un’economia più digitale, ecologica e orientata al benessere organizzativo. CNA Sicilia è al fianco delle imprese per accompagnarle in questo percorso di crescita e trasformazione.”

Impatto sulle Imprese Siciliane e sul Mercato del Lavoro

L’iniziativa del Fondo Nuove Competenze si configura come un elemento chiave per il rilancio economico della Sicilia, offrendo alle imprese gli strumenti necessari per formare il proprio personale e adattarsi rapidamente ai cambiamenti tecnologici e ambientali. Questo supporto è fondamentale per creare un ambiente imprenditoriale dinamico e resiliente, capace di attrarre investimenti e favorire lo sviluppo sostenibile.

Conclusioni

La terza edizione del Fondo Nuove Competenze rappresenta un’importante opportunità per le imprese siciliane di investire nella formazione e nello sviluppo delle competenze del proprio personale. Grazie al supporto della CNA Sicilia e al finanziamento del Ministero del Lavoro, le aziende potranno affrontare con successo le sfide del mercato globale, promuovendo innovazione, sostenibilità e benessere organizzativo.