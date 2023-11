Profondamente addolorati per la tragica scomparsa di Giulia Cecchettin, il Coordinamento Nazionale dei Docenti dei Diritti Umani si unisce al cordoglio dell’intera Italia e del fratello della giovane, colpiti da questa tragica e immane perdita. In questi giorni difficili, abbiamo mantenuto la speranza fino all’ultimo, auspicando un epilogo diverso.

Esprimiamo la nostra vicinanza ai familiari di Giulia e porgiamo le nostre più sentite condoglianze al padre e alla sorella. Questo luttuoso evento giunge a pochi giorni dalla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sottolineando la triste realtà di un’altra vita spezzata per mano della violenza di genere.

Il femminicidio è ora una prioritaria emergenza nazionale e richiede l’unità e l’impegno di tutti per combatterlo. In questo momento di dolore, riflettiamo sull’urgenza di promuovere una cultura di rispetto e uguaglianza di genere. Contribuendo insieme, possiamo lavorare per una società in cui la violenza contro le donne sia debellata e la sicurezza di ogni individuo sia garantita.