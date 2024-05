In occasione della prima edizione della Giornata Mondiale dei bambini, il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani lancia un appello globale per rafforzare le azioni e le riflessioni sulla condizione dell’infanzia nel mondo.

La ricorrenza, celebrata il 24 e 25 maggio, è stata ispirata da Papa Francesco che ha evidenziato la necessità di dedicare una giornata ai bambini, simbolo di speranza e purezza.

Situazione Attuale e Dati Allarmanti

Secondo l’UNICEF, un terzo dei bambini a livello globale, ovvero circa 663 milioni, vive in condizioni di povertà. In Italia, i numeri sono altrettanto sconcertanti con 1,4 milioni di bambini in condizione di povertà assoluta, con una situazione particolarmente grave nel meridione.

La mancanza di risorse di base, come medicinali, alloggi dignitosi e accesso all’istruzione e al tempo libero, rappresenta una condizione inaccettabile per i bambini di tutto il mondo. L’appello per un impegno maggiore da parte dei leader politici e delle organizzazioni non governative è forte e chiaro.

La Protezione dei Diritti dell’Infanzia

La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e il Commento Generale n.19 sull’allocazione della spesa pubblica per i diritti dei bambini sono strumenti cruciali per combattere abusi e minacce nei loro confronti. La guerra rappresenta una minaccia aggiuntiva, con migliaia di bambini che hanno perso la vita o sono stati feriti nei recenti conflitti in Gaza e Ucraina.

Iniziativa per il Cambiamento

Il CNDDU aderisce alla Giornata mondiale dei bambini proponendo un simbolico scambio di pensieri di pace, attraverso elaborati, lettere e disegni, creati dagli studenti in questi giorni. L’iniziativa vuole non solo celebrare, ma anche sensibilizzare l’opinione pubblica e stimolare l’adozione di politiche più efficaci per proteggere l’infanzia a livello globale.

Conclusioni e Chiamata all’Azione

Riconoscere che due bambini su tre non possono sviluppare le proprie potenzialità significa confrontarsi con una realtà dove molte vite sono private della possibilità di esprimersi pienamente. È fondamentale proteggere i bambini e garantire loro le opportunità di crescita e sviluppo, essendo essi la promessa per un futuro migliore.

Per realizzare questo obiettivo, il CNDDU sollecita un incremento delle risorse per la scuola pubblica e per il supporto alle famiglie in difficoltà economiche, ponendo le basi per un mondo dove ogni bambino può aspirare a un futuro migliore. #PensieridiPace2024