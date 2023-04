Coastal rowing, oggi e domenica a Mondello Beach sprint davanti a Giuseppe Abbagnale

Circa 260 atleti tesserati per 22 società in gara in rappresentanza di 11 regioni. Sono alcuni dei numeri della prima tappa dell’edizione 2023 del Trofeo Filippi di Beach sprint, la manifestazione di Coastal rowing organizzata dalla Canottieri Mondello con il Club Canottieri Roggero di Lauria e il Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Canottaggio, che si disputerà sabato e domenica a Mondello. Si comincia domani, sabato 29 aprile, alle 9.

“È una importante opportunità per la nostra città – sottolinea il presidente del Club Canottieri Roggero di Lauria Andrea Vitale – Non avendo laghi e fiumi che possano competere con il nord Italia, patria del canottaggio olimpico, siamo invece ai primi posti per quanto concerne il canottaggio costiero. La prima tappa del Trofeo Filippi di beach sprint ci dà l’opportunità di fare conoscere la nostra organizzazione ed il nostro territorio. La Canottieri Mondello ed il Club Lauria stanno cercando di dare il meglio per garantire due giorni ricchi di sport e divertimento”.

Il Beach sprint è la più spettacolare fra le discipline del Coastal rowing, il canottaggio sotto costa. Si tratta di sfide con la formula match race che prevedono la partenza di corsa dalla spiaggia, la salita in barca, lo slalom su due percorsi paralleli a bastone da 250 metri ciascuno per lato, il rientro verso la spiaggia e una corsa finale di una trentina di metri prima di tagliare il traguardo.

A seguire la manifestazione di Mondello ci sarà anche il presidente della Federazione italiana canottaggio Giuseppe Abbagnale, due volte campione olimpico del due con assieme al fratello Carmine e al timoniere Peppiniello Di Capua a Los Angeles nel 1984 e Seoul 1988.

A Mondello a sfidare gli equipaggi di casa arriveranno da Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sardegna. In gara anche il VK Argo di Isola, in Slovenia, con cinque atleti e due imbarcazioni. A essere maggiormente rappresentata sarà la Canottieri Mondello che schiererà 49 atleti, davanti ai 38 del Peloro Rowing, ai 25 del Club Canottieri Roggero Lauria e ai 23 della Lega Navale Italiana di Barletta.

Fra gli atleti in gara tanti azzurri protagonisti nell’ultimo biennio nelle competizioni nazionali e internazionali che vanno a caccia di conferme per vestire ancora la maglia della nazionale in vista dei Mondiali di Barletta e degli Europei in Francia. Nel doppio Under 19 femminile all’opera la coppia della LNI Barletta formata da Maria Laura Pinto e Adriana Pia Vurro, ai Mondiali di Saundersfoot in Galles nella specialità, e che a Palermo gareggeranno anche nel quattro di coppia Under 19 femminile con timoniere.

In gara nel singolo senior Giovanni Ficarra della Peloro Rowing, lo scorso anno sia ai Mondiali in Galles che agli Europei in Spagna, e campione mondiale proprio nel singolo senior maschile nel 2021 in Portogallo. Tra i suoi avversari il compagno di club Pietro Fugazzotto, sul quattro di coppia senior misto con timoniere ai Mondiali dello scorso anno e bronzo nel doppio Under 19 maschile ai Mondiali del 2021. Nel singolo senior femminile occhi puntati su Federica Chisena della LNI Barletta, bronzo nel 2022 nel singolo Under 19 femminile prima ai Mondiali di Saundersfoot e poi agli Europei di San Sebastian, sulle gemelle Maria e Valentina Condurso della Peloro Rowing, anche loro impegnate nel quattro di coppia con timoniere misto ai Mondiali 2022, e sulla pioniera del beach sprint in Italia Annalisa Cozzarini del Circolo Canottieri Saturnia.

Tutti i canottieri azzurri saranno protagonisti anche in altre specialità: Ficarra e Maria Condurso formeranno un doppio Senior misto, così come Fugazzotto e Valentina Condurso e Chisena in gara con Sebastiano Panteca della Peloro Rowing; Cozzarini regaterà come seconda gara nel quattro di coppia Senior misto con timoniere. Paolo Giuseppe Condurso della Peloro Rowing, che lo scorso anno ai Mondiali in Galles timonò il quattro di coppia Senior misto con timoniere, e che a Oeiras nel 2021 fu compagno di Fugazzotto nel bronzo iridato del doppio Under 19 maschile, sarà in gara nel doppio e nel quattro di coppia Senior maschile.