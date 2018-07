Print This Post

Incidente sul lavoro. Era impegnato a sistemare un palo delle telecomunicazioni a Collesano quando improvvisamente, per cause ancora non conosciute, perde l’equilibrio cadendo da un’altezza di 6 metri.

L’uomo, un operaio di 56 anni, è stato trasportato in elisoccorso al Civico di Palermo dove si trova in prognosi riiservata.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato