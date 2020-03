Come dev’essere la spesa della quarantena per non sprecare cibo e uscire il meno possibile

Connect on Linked in

Mai senza verdure: tra fresco e surgelato teniamo

sempre pieno il nostro frigo in questi giorni in cui viene chiesto di

andare a fare scorte di cibo al supermercato non giornalmente, ma con la

giusta attenzione e per reale necessità. La frutta, invece, si può

acquistare fresca perché dura di più, dando priorità ad arance, fragole,

frutti di bosco, kiwi, che contengono vitamina C e all’avocado, che

contiene vitamina E (entrambe possono contribuire a rafforzare il

sistema immunitario).

Anche per il pesce via libera ai surgelati, mentre

cereali come farro, orzo, avena o riso integrale, sono ottimi alleati:

non hanno problemi di conservazione, saziano con porzioni inferiori a

quelle della pasta ed è possibile dare colore alle tavole con zuppe o

fresche insalate. A spiegare i trucchi di un carrello della spesa

“intelligente” è Stefania Ruggeri, nutrizionista e ricercatrice del

Crea. «Cerchiamo di vivere con un pò di creatività e positività questo

momento difficile – spiega Ruggeri – e di sfruttare il tempo in più che

abbiamo per curare la nostra alimentazione e proteggere la nostra

salute: facciamo vite sedentarie, rischiamo di mangiare male perché

magari sempre in casa ci sentiamo alienati. Invece, reagiamo e curiamoci

di più».

In questo periodo stando sempre in casa consumiamo mediamente ogni giorno circa 500 calorie in meno

e per questo è importante sia organizzarci per fare un pò di esercizio

fisico casalingo e indirizzarci verso sane scelte alimentari per

rischiare di aumentare di peso. «Per quanto riguarda le verdure e legumi

– spiega Ruggeri- suggerisco finocchi, cetrioli, carote come spezza

fame e tutte le verdure di stagione e possiamo tranquillamente

utilizzare i surgelati perché mantengono intatte le proprietà

nutrizionali. Piselli ciuffetti di cicoria, fagiolini. È bene sempre

leggere le etichette per vedere se viene aggiunto troppo sale. Anche il

pesce è ottimo, favorisce un giusto apporto proteico, contiene zinco, ci

aiuta a mantenere anche un livello basso di calorie».

L’unica raccomandazione, per le verdure surgelate, è di cuocerle con pochissima acqua per conservare al meglio le proprietà nutrizionali e sapore. I formaggi che si conservano più a lungo sono quelli stagionati (occhio però alle porzioni, non più di 50 grammi due volte a settimana), e al latte (meglio se microfiltrato, dura di più e così non andiamo tutti i giorni al supermercato) soprattutto a merenda si può preferire lo yogurt bianco, che ha una scadenza più lunga. È probiotico e ha anche più effetto saziante.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/cibo-salute/332432/come-dev-essere-la-spesa-della-quarantena-per-non-sprecare-cibo-e-uscire-il-meno-possibile.html)