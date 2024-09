Il caffè è una delle bevande più presenti nel rituale mattutino degli italiani e ormai di moltissimi popoli. Che sia macchiato o espresso, cappuccino oppure americano, fatto con le cialde o con l’intramontabile moka quasi nessuno vuole rinunciare al suo buon caffè mattutino.

Questa bevanda, dal sapore intenso e tostato, aiuta il risveglio, donando subito carica ed energia. Ognuno lo abbina alla sua colazione e non importa se questa sia dolce o salata, il caffè ci sarà sempre.

Ognuno poi predilige le sue marche, la sua tipologia, c’è chi preferisce l’aroma intenso chi vuole un caffè 100% arabica, i marchi che propongono queste varietà sono tanti, scopri MaxiCoffee, uno che di qualità di caffè e macchinari se ne intende! Vediamo insieme una buona routine per il caffè mattutino.







il caffè, per chi non lo sapesse, ha tantissime varietà e tantissimi metodi di preparazione. A seconda del tuo gusto e del tempo che hai a disposizione puoi scegliere quello che fa per te! Andiamo a vedere alcuni esempi:

– cialda nella macchinetta: questo è il caffè perfetto per chi non ha molto tempo e ha voglia di un espresso concentrato e forte. Basterà scegliere una buona macchinetta, la cialda della tipologia che preferisci e in pochi secondi ecco il tuo caffè mattutino! Il costo è moderato, si aggira attorno ai 40 cent a caffè

– caffè in grani con macchinetta: perfetto per chi vuole creare l’effetto “bar”. Basterà acquistare una macchinetta che polverizza i grani e poi fa il caffè. Il costo e il tempo necessario sono moderati. L’effetto è proprio del caffè cremoso stile bar, una delizia per il palato! Per iniziare al meglio la giornata.

– Moka: il grande classico italiano, questa tipologia di caffè è differenti dagli altri due, difatti non è un espresso e richiede qualche minuto in più per la preparazione. Quest’ultima però è un vero e proprio rituale ed è perfetta per chi al mattino vuole sprigionare l’odore di caffè in tutta la cucina! Costi bassissimi per un caffè tradizionale!







Come bevanda il caffè può essere bevuta “liscia” come gli esempi sopra citati oppure può essere usato insieme al latte o altre bevande, andiamo a vederle insieme.

Caffè macchiato: questo tipo di caffè è perfetto per chi ha bisogno di un po’ di sostanza per iniziare la giornata. Una volta fatto il caffè che si preferisce basta aggiungere un po’ di latte e il gioco è fatto! Puoi provarlo anche in versione vegana con latte di soia oppure qualsiasi bevanda vegetale.

Cappuccino: questa bevanda è un pochino più elaborata, bisogna possedere la macchina apposta, che si può trovare facilmente tra quelle che funzionano con le cialde o con i grani.

Basterà scaldare il latte e poi usare la macchinetta per fargli fare la schiuma, aggiungi il tutto alla tazza di caffè ed ecco servito il tuo cappuccino! Una chicca per iniziare la giornata.

Insomma il caffè è una bevanda duttile e versatile che può soddisfare tutti i gusti!