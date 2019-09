Come progettare una piscina di lusso con il 50% di sconto

Connect on Linked in

Olympic Italia Piscine è un’azienda italiana, con sede in Sicilia, che si occupa dal 1994 della progettazione e realizzazione piscine di lusso di ogni genere, sia pubbliche (sopratutto resort), che private e di centri benessere.

Grazie all’intraprendenza di Gabriele Lodato giovane Imprenditore/Costruttore, con 2 generazioni nel campo delle costruzioni alle spalle e con la grande esperienza accumulata durante gli anni di attività unita alla professionalità da sempre dimostrata oltre ai validissimi e professionali collaboratori, hanno permesso ad Olympic Italia di realizzare delle piscine pubbliche tra le più prestigiose in tutta Italia, in particolar modo in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Calabria e naturalmente in tutte le province della Sicilia.

La mission dell’azienda è dunque investire continuamente le risorse al fine di garantire prodotti di qualità impeccabile e la ricerca del benessere in quest’era dove i materiali e i modelli di perfezione appiattiscono completamente l’identità personale, è indispensabile ritrovare l’equilibrio così da favorire, attraverso esperienze sensoriali appaganti, il benessere psico-fisico.



“Olympic piscine” è un’azienda il cui percorso di crescita è certamente rilevante: nel giro di pochi anni dalla sua fondazione, risalente agli inizi degli anni 90, ha raggiunto un traguardo leader nazionale nel suo settore.

I successi oggi ottenuti sono, indubbiamente, dati dal fatto che l’azienda è presente sul territorio con una vasta gamma di piscine e una molteplicità di componenti ed accessori; mirando ad un obbiettivo unico, evitare di far aumentare i prezzi, dettati dai passaggi tra i produttori, distributori, rappresentanti nazionali e di zona.

“ In Italia, 30 anni fa, la piscina era un rettangolo monumentale in muratura oppure una vasca di plastica – spiega orgogliosamente Gabriele Lodato, titolare dell’azienda – noi, eravamo alla ricerca di un’idea che si staccasse dai modelli standard e di alte tecnologie da utilizzare in questo campo, per orientarsi verso progetti originali e personalizzati in grado di offrire un angolo di comfort, piacevole, conviviale, distensivo ed esteticamente bello.

Siamo un’azienda improntata al massimo dinamismo, siamo presenti su tutto il mercato europeo. Abbiamo partecipato dal 12 al 15 aprile 2008 ad un importante evento a Dubai “porta di accesso” ad un mercato arabo caratterizzato da un elevatissimo potere d’acquisto, che ci ha consentito di cogliere, ancor di più, le aspettative di questo mercato. Grazie anche alla collaborazione di affermati designer, lanceremo modelli di PISCINE ad hoc per gli hotel a “7 stelle” di quest’area”.

Oggi cooperano con la Olympic Italia diversi studi di progettazione e paesaggisti, per consentire ai clienti di usufruire in tutto il territorio nazionale e non, del servizio “chiavi in mano” o “full service”. Olympic Italia dal 2015 è SOCIO UNI (ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE) e da sempre opera con trasparenza e professionalità prestando particolare attenzione ai minimi dettagli sia in fase progettuale, che in fase di realizzazione.

La nostra scalata al successo è costantemente in evoluzione e crescita. La crescita della nostra realtà ci ha portato a creare nel 2001 il primo e-commerce in Europa, “PISCINEONLINE.IT” permettendo di supportare anche la clientela geograficamente distante, grazie all’apertura di filiali al centro e nord Italia. L’ottimizzazione della gestione del magazzino, le modalità di vendita, e il risparmio sui costi di distribuzione consentono ad Olympic Italia di offrire prezzi bassi su tutti i prodotti online, con sconti dal 20% fino al 60%.

Con OLYMPIC PISCINE la piscina diventa uno stile di vita esclusivo, irripetibile, indispensabile, cucito su ogni singolo cliente. Olympic Italia , qualità e flessibilità con uno show room tra i più grandi del Centro sud Italia, di Piscine in Kit, Centri Benessere e prodotti ed accessori per piscine.

“Ogni nostra Creazione è un piccolo Capolavoro d’arte e di Tecnica da Proteggere Gelosamente”.

Per contatti: MILANO tel. 0294751367 – ROMA Tel. 0696701644 – CATANIA tel. 0957410599 – AGRIGENTO tel. 0922855955