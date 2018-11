Come scegliere i migliori box doccia per la tua casa

Connect on Linked in

La scelta di un box doccia per la propria casa è un’opzione non sempre di facile approdo, considerato che in commercio potete spaziare tra i migliori box doccia per qualsiasi tipo di esigenza, e che per design, funzionalità e materiali, le alternative sono praticamente migliaia. Ma come poter individuare i migliori box per il proprio appartamento? Quali sono le analisi preventive che bisognerebbe porre in essere?

Il primo aspetto che ti invitiamo a considerare è la funzionalità: un box doccia potrebbe anche apparire il “migliore” in assoluto in termini estetici, ma non ti sarà di grande sollievo se non sarà funzionale. Insomma, cerca di evitare di farti tentare da una cabina doccia ampia se il tuo bagno è essenziale, perché correrai il rischio di occupare oltre modo gli spazi di passaggio.

Dunque, se il tuo bagno è di dimensioni contenute, cerca di optare per un box di dimensioni essenziali, meglio ancora se stondato, con un’apertura dell’anta verso l’interno, o scorrevole, andando così a minimizzare l’impatto sulle zone di passaggio e non rompendo l’equilibrio di tutta la stanza.

Se poi, come capita di sovente nella case meno spaziose, il bagno è lungo e stretto, puoi sicuramente optare per un porta doccia in nicchia, posizionando il soffione sotto la finestra al fine di ottimizzare gli spazi. Se infine il tuo bagno ha poca luce, e temi che un box doccia possa renderlo soffocante, la soluzione migliore è una parete doccia divisoria, che andrà a creare uno spazio doccia, anche laddove non ti sembra che ci sia lo spazio.

Una volta che hai strutturato adeguatamente le dimensioni e la funzionalità della cabina doccia in linea con le tue possibilità, giunge il momento di occuparsi del piano estetico. Ricorda, in tale ambito, che la bellezza non è determinata solamente dalla forma, quanto anche dal pregio dei materiali e dalla robustezza del prodotto che andrai ad utilizzare. Insomma, per puntare alla “vera” bellezza non lasciarti ingannare solo dal design estetico, ma guarda anche ai materiali, alla resistenza degli stessi, alla loro capacità di pulizia, alla durata delle cerniere, alla bontà dei vetri, e così via.

Naturalmente, ognuno di questi aspetti finirà con l’impattare sul tuo budget. Se riesci, opta per un cristallo al posto dell’acrilico, così come all’acciaio inox al posto dei metalli verniciati. Scegli poi dei cristalli di spessore maggiore, e opta per linee di prodotto che possano garantirti una più facile pulizia.

A questo punto, puoi anche sbizzarrirti sulle forme e sui dettagli. Oramai, tutte le principali marche di produzione dei box doccia ti permetteranno di poter spaziare su margini di personalizzazione molto importante, al fine di arrivare all’individuazione di un accessorio costruito su misura per te, delle tue opportunità e delle tue preferenze.

Se poi ritieni che tutte le scelte di cui sopra siano al di sopra della tua portata valutativa, non aver paura a domandare l’aiuto di un consulente che possa supportarti nel compimento delle migliori scelte.