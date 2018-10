Come scegliere il giusto pigiama

Print This Post

Al giorno d’oggi, trovare il pigiama da notte perfetto può essere difficile, poiché evidentemente difficile è orientarsi con tutte le diverse forme, stili e colori disponibili sul mercato.

Una cosa è certa: per ottenere un buon sonno non è necessario solamente andare a letto a un orario decente, godere di un ambiente di sonno perfetto, quanto anche quello che si indossa a letto. Se vuoi saperne di più, visita il sito e dai uno sguardo alle prossime righe!

Concentrati sul tessuto

Per iniziare, è importante scegliere un pigiama che si “senta” bene quando lo si indossa. Se ti piace la sensazione del cotone sul corpo o la seta liscia, allora è importante acquistare pigiami di questo materiale. Questo è importante anche per aiutare a regolare la temperatura corporea durante la notte: se sei qualcuno che teme il freddo, la flanella potrebbe essere la scelta migliore. Se invece hai spesso caldo, allora la seta è la strada da percorrere.

In particolar modo, ricorda che il cotone è il tessuto morbido, leggero e traspirante per eccellenza: è liscio sulla pelle e permette una buona circolazione dell’aria. Il cotone è di contro un cattivo isolante ed è sconsigliato a chi soffre di sudore notturno. La seta è un tessuto termoregolatore. Questo significa che può tenerti caldo quando hai freddo e freddo quando hai caldo. È un materiale liscio e… può essere costoso.

Ci sono poi altri materiali meno diffusi. Per esempio il bambù, un materiale morbido e setoso che è fatto di fibre vegetali. Aiuta a mantenere una temperatura confortevole ed è raccomandato per chi soffre di allergie in quanto è ipoallergenico e può avere alcuni benefici antibatterici. Anche la flanella è un buon materiale da indossare durante i mesi invernali più freddi. Aiuta a fornire calore al corpo ed è anche un materiale traspirante, aiutandoti a contrastare il sudore notturno. C’è poi la lana, che però può irritare la pelle di molte persone, tenendoti sveglio durante la notte.

Guarda la vestibilità

Dopo che hai deciso il tessuto del tuo pigiama, punta sulla vestibilità. Più il pigiama è “allentato”, più facilmente il corpo può muoversi durante il sonno. Quando è troppo stretto, può infatti diventare scomodo e farti svegliare durante la notte. Pulsanti e cerniere giocano un ruolo importante nella vestibilità del pigiama.

Tieni anche conto che, spesso, quando scegliamo i pigiami, ci dimentichiamo di tenere a mente tutto il corpo. Che dire dei vostri piedi?

I piedi sono le estremità più basse del corpo e svolgono un ruolo importante nella regolazione della temperatura corporea. Se i piedi sono caldi, il corpo si sentirà al caldo, e il contrario: se i piedi sono freddi, avrai freddo in tutto il corpo. Quindi, assicurati di tenere a mente tutte le parti del corpo quando scegli l’abbigliamento da notte perfetto!

Naturalmente, considerato che puoi seguire le tendenze moda anche a letto, perché non concentrarsi poi sui colori, sulle fantasie e sui trend di design? Siamo certi che troverai ben presto ciò che cerchi!