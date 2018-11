Come scegliere il giusto slip femminile

Connect on Linked in

La scelta del giusto slip è un elemento essenziale di comodità, funzionalità, salute e seduzione. Ma è davvero così semplice scegliere un paio di mutandine che possa adattarsi perfettamente al proprio stile e al proprio fisico? Siete tra quelle donne che ripongono grande attenzione alla scelta degli slip, o acquistate il primo paio che vi capita sotto mano?

In realtà, se appartenente alla seconda schiera, fareste bene a tornare sulla retta via. La scelta di mutandine sbagliate può infatti rovinare il vostro aspetto alla pari di un brutto vestito. Pensate, ad esempio, a quegli sgradevoli rigonfiamenti che si creano intorno alla vita quando si acquistano degli slip troppo stretti, e che pertanto mal si combinano indossando un vestito aderente. Di contro, pensate a quanto sia sgradevole utilizzare degli slip più larghi di una o due misure: non avrete quel comfort che è invece necessario durante tutta la giornata. Dunque, cosa fare?

Come ci suggerisce la collezione con la nuova moda Jadea, un punto di partenza irrinunciabile sono gli slip classici, mutandine comode e comunemente indossate. Molto utilizzati per la loro funzionalità, coprono sia il cavallo che la zona posteriore con un buon margine di comodità. Sono inoltre in grado di adattarsi a qualsiasi dimensione e forma del corpo. Insomma, una vera e propria miniera di risorse, all’interno della quale dovreste scegliere quel che fa per voi: il nostro suggerimento è quello di puntare al più comodo e igienico cotone, ma potete anche scegliere il nylon o il poliestere, a seconda della vestibilità che ricercate. Se volete nascondere in parte l’adipe della pancia, potete puntare con decisione a quelli a taglio alto. A proposito di taglio alto, una versione sicuramente da tenere in considerazione è la c.d. culotte: l’elastico in vita e l’ampia porzione coprente, la rendono una opzione da adattare su qualsiasi corpo e dimensione.

E se volete sfoggiare qualche arma seduttiva in più? Niente di meglio che puntare sulle mutandine triangolari più minimali, come il perizoma, che copre la parte anteriore ma lascia parzialmente scoperto il “lato b”. Si tratta di uno slip ristretto, che piace a molte donne (e a molti uomini!) proprio per la sua accentuata sensualità. Di contro, dovrebbe essere evitato da parte di quelle donne che magari hanno un sedere troppo abbondante. Anche in questo caso, diverse tipologie di mutandine, potranno consentire la migliore scelta in grado di adattarsi al proprio corpo, con effetto sensualità assicurato.

Chiudiamo infine con gli slip a bikini, un’altra delle scelte preferite dalle donne più giovani e più attente all’individuazione della migliore biancheria intima. Si tratta di uno slip ideale per valorizzare il proprio corpo, una sorta di via di mezzo tra il perizoma e la mutandina tradizionale. La copertura è infatti intermedia (più di un perizoma, meno di uno slip tradizionale) e può essere acquistato sia con taglio basso e che con taglio alto. Insomma, una buona scelta che non tarderà di farsi apprezzare!