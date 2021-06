Se stai cercando di guadagnare con il forex il primo passo da compiere è quello di scegliere un buon broker. Oggi esistono tantissime società di brokeraggio che offrono servizi e strumenti di altissimo livello, tuttavia ce ne sono anche alcune che non sono all’altezza.

I trader con più esperienza non hanno difficoltà a individuare i broker di cui vale la pena fidarsi e quelli che, invece, è meglio ignorare. Ma come fare a distinguere i migliori se si è nuovi del settore?

Se non si ha alcuna esperienza nel mondo del trading è sicuramente molto più difficile non “prendere delle fregature” o, semplicemente, scegliere un broker che non è in grado di soddisfare quelle che sono le tue esigenze. Proprio per questo abbiamo voluto realizzare questa mini guida che ti aiuterà a capire quali sono gli aspetti a cui devi prestare attenzione per scegliere i migliori forex broker.

Informati su forum e siti del settore. Il primo passo da compiere quando si individua un broker di cui non si conosce lo storico è quello di cercare quante più informazioni possibili sul web, partendo dal principio che se qualche utente ha avuto delle brutte esperienze di sicuro verrà a galla. Inoltre su molti siti web è possibile trovare delle accurate recensioni che permettono di risparmiare tempo prezioso dandoci tutte le informazioni di base di cui abbiamo bisogno. Il broker è regolamentato? Scegliere un broker regolamentato da un organo di vigilanza europeo è molto importante perchè significa che viene sottoposto a delle rigide procedure di sicurezza e a dei controlli periodici in merito al proprio operato. Una garanzia in più sulla bontà del servizio offerto. Commissioni e bonus di benvenuto. Anche se non deve essere considerato un elemento prioritario è bene tenere conto dell’aspetto economico della nostra scelta. Molti broker, infatti, offrono degli interessanti bonus di benvenuto che possono essere utilizzati per gli investimenti sul forex. Inoltre è importante che le commissioni di utilizzo della piattaforma siano molto concorrenziali rispetto a quelle che sono le medie di mercato. Che garanzie offre. Alcuni broker, offrono delle ottime garanzie sui fondi versati sul proprio conto di trading. Si tratta di una garanzia aggiuntiva che mette al riparo il capitale versato sul proprio conto da eventuali imprevisti. Assistenza in lingua italiana. Per risolvere tempestivamente qualsiasi problema di natura tecnica o commerciale è bene che sia sempre disponibile un’assistenza clienti in lingua italiana. Piattaforma di trading e strumenti: ovviamente un buon broker deve offrire una piattaforma di trading stabile, veloce e sicura. Inoltre deve sempre mettere a disposizione dei propri clienti tutti gli strumenti necessari per poter investire al meglio nel forex; strumenti per l’analisi dei grafici, materiale didattico per gli approfondimenti e news in tempo reale sono solo alcune delle principali.

Questi sono i principali aspetti da prendere in considerazione quando ci si appresta a scegliere una piattaforma di trading. Seguendo questi pochi e semplici passaggi scegliere tra i migliori forex broker sarà davvero un gioco da ragazzi!