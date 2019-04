Come si riscuote una vincita in un casinò online?

Connect on Linked in

Può succedere che, dopo una consistente vincita all’interno di una piattaforma di gioco online, un utente non abbia la più pallida idea di come riscuotere il dovuto.

Quali sono le problematiche più diffuse nell’ambito della riscossione delle vincite nei casinò digitali?

Le tre casistiche più comuni

Se riscontrate poca serietà da parte della gestione di un portale id giochi, forse avete scelto la piattaforma sbagliata. La prima cosa da fare quando si desidera tentare la fortuna online è quella di accertarsi circa la reputazione e la qualità del sito in oggetto. Il portale è adeguatamente sicuro? Presenta il logo ADM che ne attesta la qualità e l’affidabilità? I siti regolarmente autorizzati, in possesso dell’apposita licenza per la concessione dei giochi, sono gli unici a poter assicurare ai giocatori degli ambienti di gioco tranquilli, controllati e sicuri.

Trascurando questo aspetto, si rischia di imbattersi in portali di gambling poco affidabili, dove non c’è da stupirsi nel caso in cui la riscossione delle vincite risultasse impossibile.

In secondo luogo, nell’impossibilità di riscuotere la propria vincita, il problema potrebbe essere legato al conto gioco. Occorre verificare che questo sia associato correttamente all’utenza di gioco.

Per tenere sotto controllo questo aspetto, i casinò online regolari permettono di associare il conto gioco ad una singola utenza. Inoltre, in fase di registrazione e di apertura del conto, vengono verificati i dati identificativi dell’utente richiedente, evitando così il gioco minorile e la possibilità che lo stesso utente possa aprire più conti gioco. Pertanto, per prelevare una vincita, è necessario che il conto gioco risulti correttamente attivato.

La terza casistica riguarda la riscossione dei bonus. Va detto che, indipendentemente dalla loro natura, le vincite bonus non possono essere riscosse direttamente. I bonus accumulati vanno ad aggiungersi al saldo del conto gioco e possono essere utilizzati esclusivamente per altre giocate.

In realtà, anche per le somme che si depositano sul conto non c’è possibilità di riutilizzo se non in funzione delle giocate successive.

La riscossione delle vincite nei casinò digitali

Una volta completata la registrazione al portale scelto e autorizzato dall’ADM, poniamo di aver caricato sul conto gioco 60 euro, più altri 15 di bonus di benvenuto. Il saldo è quindi pari a 75 euro.

A questo punto, poniamo di aver scelto un gioco facile, che non richieda abilità, una slot machine, qui un esempio, sulla quale tenteremo qualche rullata. Dopo diversi giri a vuoto con il saldo che scende di 5 euro (70), incappiamo in una rullata fortunata che attiva dei bonus game che ci consentono di ottenere circa 30 euro, totalizzando 100 euro sul conto gioco. Poniamo di voler riscuotere la somma abbandonando la sessione di gioco: anche se il saldo totale risulta di 100 euro, non possiamo prelevare tutto l’importo, ma solo i 30 euro che effettivamente abbiamo vinto durante il gioco. La somma restante è costituita dal versamento iniziale più il residuo del bonus di benvenuto e non sono quindi prelevabili.

Gli strumenti di prelievo

Il primo e notoriamente più accettato tra gli strumenti di riscossione della vincita è il Postepay.

Mediante Postepay si può prelevare il denaro in tempo reale, mentre, in termini di requisiti, basta solo accertarsi che il codice fiscale dell’intestatario della carta Postepay corrisponda a quello del conto gioco. Inoltre, l’utente è tenuto a verificare gli eventuali limiti imposti dal concessionario sul numero dei prelievi quotidiani o settimanali possibili.

Il secondo strumento universalmente accettato è la carta di credito, le cui tempistiche di riscossione dipendono però dalle politiche dell’istituto bancario di riferimento. In alcuni casi, per l’utilizzo della carta di credito, i casinò richiedono che la carta in questione venga prima impiegata per finalizzare un versamento.

I sistemi di riscossione mediante Paypal e Skrill sono ugualmente accettati dalla maggior parte delle piattaforme di gioco. Anche qui, le tempistiche dipendono chiaramente dal circuito personale di pagamento. In termini di requisiti, dovrebbe essere sufficiente aver effettuato una ricarica del conto gioco mediante il sistema scelto (Paypal o Skrill).

Tra i sistemi per la riscossione delle vincite vi è anche quello mediante Voucher. In questo caso, è l’utente a fare richiesta del voucher al gestore. Per la riscossione, il giocatore dovrà poi recarsi presso un punto vendita fisico del gestore, con una copia del voucher ed un valido documento di identità. L’ottenimento del voucher dovrebbe avvenire in tempo reale, salvo eventuali verifiche da parte del concessionario.

Riscossione mediante bonifico

Diversi portali di gioco permettono la riscossione/prelievo mediante bonifico bancario o postale.

In questo caso, potrebbe essere necessaria la compilazione di un modulo che dovrà contenere l’importo da prelevare, il codice IBAN, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica.