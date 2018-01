Comiso, gravissimo incidente stradale: ciclista investito e ucciso da un’auto

Print This Post

Un ciclista di 52 anni, Arturo Felisati di Vittoria, è stato travolto e ucciso, ieri mattino, sulla Santa Croce-Comiso all’entrata di Comiso.

Poco chiara la dinamica dell’incidente, il ciclista, sarebbe stato investito da un’auto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma purtroppo non hanno potuto far nulla poichè l’uomo sarebbe deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate a seguito dell’impatto.

Ad effettuare i rilievi di rito la polizia municipale di Comiso ed i carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, il ciclista avrebbe perso l’equilibrio cadendo nel momento in cui sopraggiungeva un’auto che lo ha investito.

La vittima era impegnata nel sociale, lavorava in un centro geriatrico. Lascia la moglie e una figlia. L’investitore è ricoverato in ospedale in stato di shock.