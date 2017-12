Comitini, il comune regala crociera nel Mediterraneo a 30 anziani

Connect on Linked in

Le feste natalizie in corso sembrano aver permeato di generosità il Comune di Comitini.

La giunta municipale infatti, durante l’ultima seduta, pare che abbia stanziato i fondi per offrire a ben 30 anziani una crociera sul Mar Mediterraneo.

Un regalo che si ripete dopo uno analogo avvenuto nel 2012 e non esente da polemiche.

L’iniziativa è stata realizzata dal Sindaco Nino Contino, eletto all’ultima tornata elettorale, e grazie ai fondi regionali ed è rivolta agli anziani over 65 i quali possono rivolgersi al personale dell’ufficio Solidarietà sociale per avere ulteriori informazioni su come parteciparvi, in prossimità della partenza che avverrà nella prima settimana di maggio 2018.