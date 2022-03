Il Genio Civile di Agrigento, in nottata, ha completato il restyling di Viale Leonardo Sciascia, a Villaggio Mosè, con il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. Adesso la città di Agrigento è pronta ad ospitare la terza tappa del giro di Sicilia.

“Per eseguire i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, afferma il Capo del Genio Civile Rino La Mendola, abbiamo aspettato la maturazione della miscela bituminosa utilizzata per la pavimentazione stradale, al fine di consentire una migliore presa delle vernici da utilizzare. Siamo riusciti a completare la pavimentazione del tratto agrigentino della terza tappa con netto anticipo, anche se ancora rimane qualche dettaglio di rifinitura”.



Proseguono intanto i lavori anche a Canicattì, dove i lavori di pavimentazione stradale stanno interessando le vie Monsignor Ficarra, Regina Margherita, Vittorio Emanuele e Carlo Alberto dalla Chiesa. “I lavori di scarificazione e ripavimentazione delle strade canicattinesi attraversate dalla terza tappa della manifestazione ciclistica, continua La Mendola, saranno completati in settimana, mentre la

segnaletica orizzontale sarà apposta tra qualche giorno al fine di consentire, anche qui, una migliore presa delle vernici da utilizzare sull’asfalto”.

“Siamo riusciti a dare risposte concrete ed immediate anche questa volta, conclude il Capo del Genio Civile, grazie alla professionalità ed all’impegno dei Funzionari incaricati e delle maestranze impiegate, che hanno lavorato anche in “regime notturno”, al fine di consegnare le opere eseguite in tempo per la manifestazione ciclistica”.

I lavori, eseguiti ancora una volta in tempi brevissimi dal Genio Civile, sono stati finanziati dal Governo Musumeci e dall’Assessore al ramo Marco Falcone, con delibera di Giunta Regionale, con la quale sono state individuati i tratti da ripavimentare a seguito delle segnalazioni degli organizzatori del Giro di Sicilia, i quali, tra dicembre 2021 e gennaio 2022, avevano verificato lo stato di manutenzione delle strade che sarebbero state attraversate dalla manifestazione ciclistica.