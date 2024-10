Sono ormai completati i preparativi per la partecipazione del Comune di Canicattì al LUV di Bari, la prima fiera in Europa interamente dedicata all’uva da tavola, che si terrà dal 22 al 24 ottobre.

La notizia era stata già anticipata a marzo dal Sindaco Vincenzo Corbo e dall’Assessore alle Attività Produttive Vincenzo Sciabica. Il Comune potrà essere presente a questa esclusiva vetrina grazie al contributo di 10.000 euro stanziato dall’Assessorato all’Agricoltura.

L’evento, co-organizzato dalla Nuova Fiera del Levante e Fruit Communication, è stato progettato per riunire tutti gli operatori del comparto dell’uva da tavola, offrendo occasioni di confronto e business con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e all’innovazione tecnologica.

Tra i maggiori artefici dell’organizzazione, Mirko Sgaramella, project manager di LUV Fiera, ha svolto un ruolo fondamentale nel supportare l’accreditamento del Comune di Canicattì come ente patrocinante.

Saranno presenti alla fiera diverse organizzazioni chiave del settore, tra cui l’APEO (Associazione Produttori Esportatori Ortofrutticoli), la CUT (Commissione Italiana Uva da Tavola) e l’Associazione Uva da Tavola Siciliana, il cui presidente è il concittadino Vincenzo Di Piazza. Per la Sicilia parteciperanno anche i tre consorzi per la tutela e la promozione dell’uva da tavola IGP, rappresentati da Marsello Lo Sardo e Giovanni Giglia per Canicattì, Gianni Raniolo per Mazzarrone e Michele Laporta per la Puglia.

A rappresentare la Città di Canicattì ci sarà una delegazione composta dal sindaco Corbo, dall’Assessore Sciabica e dal già citato Vincenzo Di Piazza.

“Siamo particolarmente entusiasti di questa importante opportunità offerta al nostro territorio, la cui vocazione alla coltura dell’uva da tavola è nota a livello internazionale – ha dichiarato il sindaco Corbo – Sarà questo l’inizio di una serie di iniziative per dare slancio al nostro prodotto d’eccellenza, anche attraverso l’istituzionalizzazione della nostra partnership con la fiera LUV, per garantire una presenza costante del nostro contesto produttivo.”

“Un ringraziamento particolare – ha aggiunto il sindaco – va all’Assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, per aver appoggiato il nostro progetto, e a Marco Mascellino per aver seguito l’iter burocratico della nostra richiesta di contributo, nonché a tutti gli operatori del settore, produttori e commercianti, che ci stanno sostenendo per realizzare al meglio questa complessa iniziativa.”