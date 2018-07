Comune di Catania, la Corte dei conti chiede il dissesto finanziario

Connect on Linked in

Sulla notizia della richiesta di dissesto economico finanziario per il Comune di Catania, notificata oggi all’ente dalla Corte dei conti, interviene il segretario generale territoriale della Ugl Giovanni Musumeci.

“Nessuna novità, anche perchè si sapeva che la situazione non fosse delle migliori e che i giudici contabili non sarebbero di certo andati per il sottile nell’esaminare la condizione di bilancio dell’ente comunale, davanti ad una voragine di 1,6 miliardi di euro.

Non possiamo però nascondere che questo è il risultato, nel recente passato, delle timide politiche di sviluppo e dell’assenza di rigore nella gestione della finanza pubblica locale. E ci dispiace essere stati nel tempo inascoltati, allorquando invocavamo maggiore attenzione e sobrietà.

E’ una pesante batosta non solo sulla nuova compagine amministrativa, ma soprattutto sull’intera città che, adesso dovrà scontare un periodo di risanamento drastico ed incisivo. Come organizzazione sindacale crediamo si debba, ancor di più, lavorare insieme ed avviare indispensabili sinergie, allo scopo di trovare le soluzioni più idonee per far pesare meno questo macigno ai cittadini ed ai lavoratori e ci dichiariamo fin da subito a disposizione dell’amministrazione nell’interesse della città.”