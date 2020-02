Connect on Linked in

Pubblicato il Bando di Concorso 1.650 Allievi Agenti Polizia di Stato 2020 aperto ai Civili .

Il Bando di Concorso Pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.650 Allievi Agenti della Polizia di Stato, è stato pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana.

POSTI A CONCORSO

Il Concorso 1.650 Allievi Agenti Polizia di Stato 2020 prevede la seguente riserva dei posti:

n. 19 posti sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca), di cui all’art.4 del d.P.R. n.752/1976, di livello non inferiore al diploma di Istituto di istruzione secondaria di II grado, fermi restando i requisiti previsti per l’assunzione nella Polizia di Stato.

REQUISITI DEL CONCORSO

Al Concorso 1.650 Allievi Agenti Polizia di Stato 2020 possono partecipare i cittadini italiani che:

alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età, con elevazione, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai concorrenti

abbiano conseguito, o siano in grado di conseguire entro la data di svolgimento della prova d’esame, il diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità quinquennale), o titolo equipollente che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.

Per consultare tutti i requisiti di partecipazione al Concorso 1.650 Allievi Agenti Polizia di Stato 2020, leggi l’articolo n.4 del Bando di Concorso.

DOMANDA AL CONCORSO

La domanda di partecipazione al Concorso 1.650 Allievi Agenti Polizia di Stato 2020 dovrà essere compilata esclusivamente on-line all’interno del portale del reclutamento del Dipartimento Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane, entro il 2 Marzo 2020, seguendo le istruzioni fornite dal sistema automatizzato e dall’articolo n.5 del Bando di Concorso.

PROVE DEL CONCORSO

Il Concorso 1.650 Allievi Agenti Polizia di Stato 2020 prevede le seguenti fasi di reclutamento:

Prova Scritta d’Esame

Prove di Efficienza Fisica

Accertamenti Psico-Fisici ed Attitudinali

Accertamenti Attitudinali

Il Calendario della Prova scritta d’esame sarà pubblicato il 17 Aprile 2020. Almeno venti giorni prima dello svolgimento della Prova sarà pubblicata una Banca Dati di 6.000 quesiti, dalla quale saranno estratti i quesiti che comporranno il questionario che verrà somministrato in occasione della Prova.