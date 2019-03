Concorso polizia, approvazione graduatoria per 654 allievi agenti

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno – supplemento straordinario n. 1/14 del 29 marzo 2019, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed esami” del 29 marzo 2019 è pubblicato il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e della dichiarazione dei vincitori dei concorsi pubblici, per titoli ed esame, per l’assunzione di complessivi 654 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 89, del 9 novembre 2018.