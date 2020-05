Connect on Linked in

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Galati Mamertino, hanno eseguito un ordine di esecuzione di pena detentiva domiciliare.

L’ordine stesso eseguito da parte dei militari è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Patti, nei confronti di A.G. 51enne del luogo, poiché condannato in via definitiva per il reato di “furto aggravato” commesso in Alcara lì Fusi nell’anno 2017.