Il settore alberghiero, in provincia di Agrigento, è in costante sviluppo ed evoluzione, indice di un interesse crescente da parte dei viaggiatori.

In questa cornice, Confcommercio Agrigento, in sinergia con la Federalberghi provinciale, sta portando avanti un’attività di promozione del sistema associativo e dei propri valori, che si fondano sul sostegno e la tutela di un comparto importantissimo qual è quello dell’accoglienza, al fine di soddisfare, anche, le aspettative sempre cangianti, dei viaggiatori.

” Siamo certi – dichiara Giuseppe Caruana, Presidente di Confcommercio Agrigento – che il turismo possa dare preziose risposte al nostro territorio. Gli albergatori hanno condivisibili aspettative di crescita e il nostro sistema confederale è impegnato ad affrontare ogni singola attività a sostegno delle imprese associate “.

Ma tali aspettative devono necessariamente essere accompagnate da iniziative volte alla promozione del territorio, alla formazione professionale e culturale degli addetti all’accoglienza, che diventano condizione fondamentale per lo sviluppo dell’attività imprenditoriale. L’ampliamento della nostra base associativa ci porta a continuare ad essere sempre più un punto di riferimento per le imprese e a tal riguardo la notizia che il gruppo Rocco Forte Hotels entra a far parte del sistema Federalberghi ci inorgoglisce e ci responsabilizza ancora di più nel portare avanti la nostra mission.

Rocco Forte Hotels conta 7 strutture più 3 in apertura ed è in forte espansione su tutto il territorio nazionale e fra le proprie strutture si annoverano anche quella di Sciacca, il Verdura Resort, e Rocco Forte Private Villas, eccellenza del nostro territorio e già aderente a Confcommercio Agrigento.

Il sodalizio con Rocco Forte Hotel porterà, di certo, a progetti innovativi nel settore dell’accoglienza contribuendo al rafforzamento del comparto così come del nostro sistema confederale.

” Congratulazioni al gruppo Rocco Forte per l’entusiasmante ingresso in Federalberghi – dichiara Francesco Picarella, Presidente provinciale di Federalberghi Agrigento – Questa partnership promette di condurre ad una esperienza importante e di successo ”.

Confcommercio e Federalberghi sono certi che l’evoluzione del settore alberghiero, in particolare grazie ai nuovi importanti associati, avrà un impatto positivo sull’economia locale, creando opportunità di lavoro, promuovendo lo sviluppo sostenibile del turismo in provincia di Agrigento.