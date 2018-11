Conferenza sulla Libia a Palermo: nuovi divieti, modifiche anche alle linee degli autobus

Tutto pronto per l’inizio della conferenza di pace sulla Libia a Palermo. Già da ieri le strade attorno all’hotel Villa Igea sono off limits fino a mercoledì alle 7 di mattina.

Si tratta di via Belmonte, salita Belmonte, via Papa Sergio I (tra via Rampolla e per 150 metri oltre il civico 8), via Cardinale Rampolla, via comandante Gulì, via Ammiraglio Rizzo (tra via Giordano e Belmonte), piazza Acquasanta, cortile Trapani, via Papa Paolo VI, via Delle Industrie Navali, salita Le Chiavi, cortile Le Chiavi, via Di Cristofalo, via Taranto, via Palestra, cortile Palestra, via Ammiraglio Bettolo, piazzetta Altavilla, salita Le Chiavi, via Bonanno, largo Sellerio, via Martin Luther King, via Ammiraglio Nicastro, via Rabin (tratto compreso tra largo A. Sellerio e via G. Scarpello).

Modifiche al traffico anche in viale Regione, soprattutto all’altezza degli svincoli sui prolungamenti di viale Lazio, viale Michelangelo e piazza Bolivar. Di volta in volta, quando passeranno autorità e delegazioni, verranno chiusi.

Sono scattati da oggi i divieti di sosta anche in via Calcedonio Giordano, via Ammiraglio Rizzo, via Rabin, via Scarpello, via Papa Sergio I, viale dell’Olimpo (tratto compreso tra via Pertini e piazza Castelforte), piazza Castelforte e viale Venere, via Vaccarini, via Orfeo, via Principessa Mafalda, via dei Tigli, via Marchese di Roccaforte, piazza Don Bosco, largo La Loggia.

Attorno agli hotel dove sono ospitati i diplomatici, divieti di sosta e sorveglianza speciale. Si tratta dell’Ibis di via Crispi, il Mercure di via Marchese Ugo, l’Astoria di via Montepellegrino, il La Torre di Mondello, il Casena dei Colli, il Mondello Palace, il Wagner, il Borsa, il Federico II e il Mercure.

Anche per i mezzi in entrata e in uscita dal porto di Palermo ci sono percorsi obbligati: via Cala, via Messina Marine e via Galletti per immettersi in autostrada, mentre per chi arriva a Palermo ed è diretto al porto dovrà imboccare via Galletti, passando per via Messina Marine, fino a via Crispi. Per chi proviene dall’autostrada Palermo-Mazara dovrà arrivare fino allo svincolo di Villabate lungo la circonvallazione e poi immettersi in via Galletti.

Chiuse anche le scuole nella zona rossa attorno all’hotel Villa Igea: l’istituto Arenella, i plessi Di Bartolo sul lungomare Cristoforo Colombo, il Rizzo di via Papa Sergio, il Rampolla di via Papa Paolo VI e il Sileno di via Cardinale Massaio.

Da oggi e per due due giorni vigerà anche il divieto di trasporto carburanti

e materiale esplodente. Ci saranno deviazioni anche per le linee Amat fino alle 18 di martedì: 107, 721, 731, 812 e notturna N12. Sul sito dell’Amat tutte le modifiche alle linee e ai percorsi.

Modifiche al traffico in città anche per la partita di calcio Palermo Pescara che inizierà alle 21: sarà chiusa viale del Fante, nel tratto prospiciente allo stadio Barbera. Sarà istituita anche l’area pedonale dalle ore 18,30 con il divieto di transito su viale del Fante, nel tratto da piazza Leoni a piazza Salerno e le vie del Carabiniere e Cassarà. I veicoli provenienti da via dei Leoni, raggiungeranno Pallavicino dal viale Croce Rossa per immettersi da piazza Salerno in direzione Palazzina Cinese.

I veicoli provenienti da Pallavicino da via Duca degli Abbruzzi potranno svoltare a destra per via dei Quartieri in direzione S. Lorenzo, oppure proseguire sul viale del Fante per poi svoltare a destra per piazza Salerno (Villa Sofia), proseguendo per viale Croce Rossa.

Fonte: gds.it

(http://palermo.gds.it/2018/11/11/conferenza-sulla-libia-a-palermo-da-oggi-nuovi-divieti-modifiche-anche-alle-linee-degli-autobus_948633/)