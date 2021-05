La presa di posizione dopo la non ammissibilità al Senato dell’emendamento approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze.

Domenico Amato, Segretario Nazionale Confintesa Sanità: “Governo e Ministero della Salute si impegnino per dare a operatori il giusto riconoscimento professionale”.

“In un periodo di eccezionale gestione amministrativa della RES Pubblica, ove si cammina spudoratamente sui resti della costituzione, parlare di non ammissibilità e aggrapparsi a cavilli legislativi e/o burocratici mi sembra quanto mai inopportuno, alla luce poi della tanto declamata eroicità di questo personale che purtroppo non è ancora assurto alla potestà di “personale sociosanitario” ma con tale e in tale mondo lavoro ed esplica le proprie funzioni; mi auguro quindi che questo sia solo un intoppo temporaneo all’iter necessario a riconoscere a tale figure il giusto inquadramento all’interno del vasto mondo della sanità pubblica e privata italiana”, così dichiara Domenico Amato, Segretario Nazionale Confintesa Sanità.