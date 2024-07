In un significativo passo avanti per la promozione dell’imprenditoria femminile, Giuseppe Pullara, segretario regionale della Sicilia e vicepresidente nazionale di Conflavoro PMI, ha nominato Maria Diana come responsabile per l’imprenditoria femminile nella provincia di Agrigento.

Missione e Obiettivi di Conflavoro Sicilia

Conflavoro PMI, tra le sue missioni principali, punta a promuovere, sostenere e consolidare le imprese femminili. La nomina di Maria Diana rappresenta un importante tassello per raggiungere questi obiettivi, garantendo una rappresentanza forte e qualificata per le donne imprenditrici della provincia di Agrigento.

Il Profilo di Maria Diana

Maria Diana, originaria di Canicattì, è un’imprenditrice di successo nel settore alimentare, titolare della Termini Srl. La sua azienda è rinomata per la produzione di specialità siciliane dolci e salate. Con oltre vent’anni di esperienza e un periodo formativo negli Stati Uniti, Diana porta con sé un bagaglio di competenze e una visione internazionale.

Dichiarazioni e Impegni

Giuseppe Pullara ha sottolineato l’importanza della nomina: “Maria Diana ha dimostrato competenza, impegno e motivazione nel promuovere l’imprenditoria femminile, che riveste un ruolo cruciale nello sviluppo socio-economico del territorio. La rappresentanza territoriale è fondamentale per favorire la partecipazione delle imprenditrici locali alle iniziative promosse dalla nostra Confederazione.”

Diana, dal canto suo, ha espresso gratitudine per la nomina: “Ringrazio il segretario regionale e vicepresidente nazionale, Pullara, per la fiducia. Sono pronta ad operare per il bene delle donne imprenditrici e lavoratrici. Il lavoro femminile è in continua crescita e rappresenta un aspetto importante dello sviluppo occupazionale. Le donne considerano il lavoro un’attività fondamentale, da preservare lungo l’arco della vita, perché è importante per l’identità personale, l’indipendenza e il riconoscimento sociale.”

Prospettive e Collaborazioni Future

La nuova delegata potrà contare sul pieno supporto di Conflavoro per valutare progettualità e prospettive. Diana avrà l’opportunità di confrontarsi con le componenti di Conflavoro Impresa Donna, mettendo al centro del dibattito con le istituzioni le numerose tematiche correlate al lavoro femminile e all’imprenditoria.

Conclusioni

La nomina di Maria Diana segna un passo significativo per il rafforzamento dell’imprenditoria femminile nella provincia di Agrigento. Conflavoro Sicilia conferma il suo impegno nel sostenere le donne imprenditrici, valorizzando il loro contributo allo sviluppo economico e sociale del territorio.