Coronavirus, consegnati altri 8 ventilatori polmonari: Saranno egualmente suddivisi tra gli ospedali di Agrigento e Sciacca

Consegnati altri otto ventilatori polmonari all’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Il nuovo quantitativo si aggiunge al blocco recentemente giunto in Azienda e consentirà di approntare ulteriori postazioni necessarie ai trattamenti di terapia intensiva per eventuali pazienti affetti da Coronavirus Covid-19 che dovessero presentarne necessità. Le nuove apparecchiature saranno suddivise in egual misura fra i presìdi ospedalieri di Agrigento e Sciacca e, una volta installati e collaudati, offriranno un potenziamento delle azioni già in atto per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. Il direttore generale, Alessandro Mazzara, ed il direttore sanitario, Gaetano Mancuso, sono certi che questo ulteriore traguardo raggiunto rivesta un’importanza strategica ampliando ancor di più le potenzialità di cura in provincia.