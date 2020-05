Canicattì, continua la distribuzione delle mascherine in Città: il racconto di 2 volontari

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Continua senza sosta la consegna delle mascherine a Canicattì.

Grazie ad una solerte azione portata avanti da parte di alcune associazioni cittadine di volontariato le famiglie dell’intero hinterland potranno usufruire dei dispositivi di protezione forniti dal dipartimento regionale della Protezione civile nelle settimane scorse.

Vista l’estensione della Città del Parnaso ci vorrà più di qualche giorno per distribuire tutti i presidi nei vari quartieri e lo sanno bene Salvatore Quartuccio e Maria Nora Rizzo, membri dell’Accamedia Kronos supervisionati dal responsabile Giuseppe Taibbi, i quali hanno espresso un proprio pensiero ai nostri microfoni:

“Abbiamo voluto renderci immediatamente disponibili non appena contattati dai responsabili del comune al fine di dare una mano di aiuto ai nostri concittadini in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo. Fino ad ora abbiamo consegnato circa 1150 buste a famiglia, contenenti ciascuna 2 mascherine, contribuendo così alla sicurezza e alla salute pubblica”.

Di Pietro Geremia