Canicattì, continua la Pasqua solidale: il Leo Club dona uova di cioccolata ai bambini

Quest’anno considerando l’emergenza coronavirus e le limitazioni della libertà personale ad essa connesse, il Leo Club Canicattì “Luigi Li Calzi” non ha realizzato la consueta offerta libera delle uova benefiche per il Tema Operativo Nazionale “Leo for Safety and Security”.

Il Leo club, presieduto da Filippo Granata, ha, dunque, deciso di acquistare le uova di Pasqua per donarle ai bambini bisognosi di Canicattì grazie alla disponibilità di Giusi Marchese Ragona che attraverso i volontari della San Vincenzo si occuperà di consegnarle.

Il presidente ha dichiarato: “In questo periodo buio, ma illuminato da piccoli e grandi gesti di solidarietà, anche noi vogliamo contribuire a rendere più gioiosa la Pasqua di questi bambini.

Noi Leo siamo ovunque, la pandemia non è riuscita ad arrestarci, la nostra mission è offrire speranza, tendere la mano verso chi ha bisogno, valorizzare l’altro ed è fondamentale per noi oggi supportare le famiglie in difficoltà e regalare un sorriso ai bambini meno fortunati.”