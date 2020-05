Canicattì, continua la pulizia e il discerbamento in Città

Print This Post

In questi giorni gli operatori del “progetto ambiente” sono stati impegnati in un prezioso lavoro per rendere fruibile, il cimitero, ai nostri concittadini che da lunedì potranno portare un fiore ai propri defunti.

“Voglio ricordare il “progetto ambiente” cioè una squadra di disoccupati che, grazie alla borsa lavoro, sono stati impegnati nel servizio di spazzamento e raccolta cumuli di rifiuti abbandonati lungo le vie del centro abitato.

Desidero ringraziare tutti loro che hanno svolto, in questi giorni, la loro opera di ripristino del decoro e pulizia del nostro cimitero, in modo eccellente” – ha dichiarato il Sindaco Ettore Di Ventura.