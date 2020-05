Agrigento, continuano i controlli alla Scala dei Turchi: denunce per chi viola le prescrizioni

Connect on Linked in

Inizia la fase 2 e iniziano i controlli anche alla Scala dei Turchi.

Anche se l’amministrazione di Realmonte ha letteralmente invaso di cartelli monitori l’intera zona al fine di proteggerla dalle continue incursioni di turisti e perditempo, pare che lo stesso litorale sia continuamente vessato dalle visite di soggetti incuranti della legge.

Nemmeno il sequestro imposto dall’autorità giudiziaria pare abbia sortito da monito per i viandanti curiosi si di vedere uno tra i siti più belli d’Italia ma anche tra i più delicati vista l’erosione continua che ha fatto crollare parte della marma bianca.

A dimostrazione dell’incuranza della legge vi è quanto denunciato nei giorni scorsi da MareAmico dove, con un post su Facebook, ha evidenziato la presenza alle 20 di sera di Venerdì scorso di un vero e proprio set fotografico posto in essere da alcuni incivili in barba ai mille divieti anticovid e di sicurezza.

Per ovviare al fatto è stato dunque deciso di denunciare per violazione dei sigilli di un sito sottoposto a sequestro penale i soggetti che non rispetteranno le disposizioni emanate dall’autorità oltre alla creazione di una fruibilità sostenibile per garantire la sicurezza del litorale.

Di Pietro Geremia