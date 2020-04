Agrigento, continuano i controlli sul territorio: 25enne beccato 4 volte fuori casa in un giorno

Connect on Linked in

Non si placano i controlli posti in essere da parte delle forze dell’ordine di Agrigento in ambito alle misure dettate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte in tema di contrasto al coronavirus.

Stando ai dati raccolti dai tutori dell’ordine infatti alcuni cittadini incuranti delle leggi sarebbero stati beccati fuori dalle proprie abitazioni senza una giustificazione valida che permettesse lo spostamento.

“Andare a fare una passeggiata, raccogliere fiori e cercare un bar per sorseggiare una birra” sono state le motivazioni principali che hanno spinto i controllati a evadere di casa per sconfiggere la noia della routine quotidiana dettata dalla quarantena.

Un 25enne originario di Agrigento ha, inoltre, stabilito il record di multe nei giorni scorsi: 4 in un sol giorno per essere stato beccato altrettante volte fuori casa e aver ricevuto le ben 4 sanzioni amministrative di 300 euro l’una per un totale di 1.200 euro.