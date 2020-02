Canicattì, continuano i roghi in città: bruciate altre 2 auto

Connect on Linked in

Continuano i roghi di auto a Canicattì.

Dopo quasi due settimane dall’ultimo incendio che ha coinvolto alcuni veicoli della città del Parnaso, nella notte scorsa altre 2 vetture sono andate in fiamme.

L’incendio si è sviluppato intorno alle 2 di notte in via Giuseppe Lister quando, per cause ancora da identificare, una Bmw e una Ford Focus, rispettivamente di proprietà di un panettiere 35enne e di un muratore 50enne, sono andate inspiegabilmente in fiamme tanto da richiedere l’intervento dei vigili del fuoco appartenenti al locale distaccamento.

Dopo più di un’ora di aspra lotta, il rogo è stato finalmente domato per dare via libera agli uomini del locale commissariato di avviare le indagini sulle quali vige il più stretto riserbo.

Di Pietro Geremia