Agrigento, continuano le truffe informatiche in città: 3 le denunce

Continuano le truffe informatiche ad Agrigento.

Nei giorni scorsi infatti 3 persone residenti della Città della Valle dei Templi hanno sporto una denuncia per truffa presso la locale Questura per aver ricevuto delle frodi informatiche.

Nel dettaglio, una donna avrebbe speso ben 400 euro per un cellulare di ultima generazione notato in un sito web immediatamente cancellato però dopo l’invio del denaro.

Un altro cittadino avrebbe invece speso 70 euro per una ginocchiera ma non ricevendola dopo svariati giorni in seguito all’acquisto si sarebbe lamentato con i venditori i quali gli avrebbero detto che avrebbe dovuto comprare altra merce per riceverla.

Infine un uomo del posto sarebbe stato depredato da ignoti malviventi che, chissà come, sarebbero riusciti ad accedere alla propria carta prepagata prelevando la somma di 100 euro.