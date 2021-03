Nelle decorse settimane, i Reparti Tutela Agroalimentare (RAC), unitamente ai Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) e alle Stazioni dei Gruppi Carabinieri Forestali, sul territorio nazionale, hanno eseguito controlli presso 72 aziende del settore agroalimentare.

Lo scopo è stato quello di mirare alla circolazione di cibo sano e sicuro, in un periodo di aumento di acquisti alimentari nella prospettiva della tradizionale convivialità natalizia, ancorché contingentata dalle necessarie misure anti-Covid.

L’azione dei Carabinieri della Tutela Agroalimentare è altresì protesa alla salvaguardia dell’intero settore produttivo dell’enogastronomia nazionale, eccellenza distintiva del nostro Paese.

Nel corso dell’operazione sono state denunciate 3 persone per frode in commercio e sequestrati 454 kg di alimenti. Tra questi – per mancanza di rintracciabilità – 85 kg di prodotti caseari e 340 kg di carne suina congelata.

Contestate sanzioni per 18.500 euro.