Prosegue in modo capillare l’azione di prevenzione e contrasto alle irregolarità sul lavoro da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, in sinergia con il locale Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia di Sant’Agata di Militello e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno condotto un’ispezione in un cantiere edile attivo nel Comune di Castell’Umberto, rilevando diverse irregolarità in materia di sicurezza.

Sicurezza sul lavoro: principali violazioni riscontrate

Piano Operativo di Sicurezza assente : il titolare della società appaltatrice non avrebbe predisposto i documenti previsti dalla normativa vigente, fondamentali per la prevenzione degli infortuni.

: il titolare della società appaltatrice non avrebbe predisposto i documenti previsti dalla normativa vigente, fondamentali per la prevenzione degli infortuni. Irregolarità su ponteggi e piattaforme : l’allestimento dei ponteggi non rispettava le disposizioni di legge finalizzate a prevenire il pericolo di cadute dall’alto e garantire l’incolumità degli operai.

: l’allestimento dei ponteggi non rispettava le disposizioni di legge finalizzate a prevenire il pericolo di cadute dall’alto e garantire l’incolumità degli operai. Mancanza di misure di prevenzione: sono state riscontrate ulteriori carenze strutturali e organizzative, potenzialmente pericolose per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Conseguenze per il titolare: sanzioni e ammende

Al termine dei rilievi, i Carabinieri hanno proceduto a:

Denuncia del titolare : la gravità delle irregolarità ha portato all’immediata segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

: la gravità delle irregolarità ha portato all’immediata segnalazione all’Autorità Giudiziaria. Sanzioni e ammende per oltre 18.000 euro: l’importo complessivo delle multe deriva sia dalla mancanza del Piano Operativo di Sicurezza sia dalla violazione delle norme sui ponteggi.

Da un punto di vista contrattualistico e previdenziale, invece, gli operai impiegati nel cantiere sono risultati regolarmente assunti, non evidenziando casi di lavoro nero.

La campagna di controlli prosegue

L’operazione rientra nella più ampia strategia del Comando Provinciale Carabinieri di Messina, che da mesi sta intensificando le verifiche nei cantieri edili di tutta la provincia. L’obiettivo è prevenire incidenti sul lavoro e garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori. Tale azione, svolta con la collaborazione del Nucleo Ispettorato del Lavoro, continuerà anche nei prossimi mesi, con un fitto calendario di ispezioni mirate.

Focus sulla sicurezza: il settore edile è tra i più esposti al rischio di infortuni. Per questo, è fondamentale rispettare le disposizioni vigenti, come previsto dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), per scongiurare situazioni di pericolo e tutelare l’incolumità dei lavoratori.

Con l’ennesimo intervento sul territorio, i Carabinieri ribadiscono l’importanza di un’attenta vigilanza, essenziale per ridurre gli episodi di sfruttamento e contrastare il lavoro irregolare. Le attività di ispezione, infatti, rappresentano uno strumento cruciale per garantire sia il pieno rispetto delle normative vigenti sia la salvaguardia dei diritti fondamentali dei lavoratori.