Il Centro Anticrimine Natura dei Carabinieri di Agrigento, in collaborazione con la Compagnia Carabinieri di Agrigento e i servizi veterinari dell’ASP 1 di Agrigento, ha intensificato i controlli sulle attività di somministrazione alimentare a Villaseta e San Leone per garantire la salute dei cittadini.

Ispezioni e Risultati

Durante la settimana, sono state condotte una serie di ispezioni che hanno rivelato diverse criticità:

Condizioni strutturali inadeguate : molte attività presentavano problemi nelle strutture destinate alla preparazione degli alimenti.

Igiene insufficiente: numerosi locali non rispettavano i parametri igienici previsti dalla normativa vigente.

Street Food e Sanzioni

Le ispezioni hanno riguardato anche postazioni di street food. In uno degli esercizi è stata riscontrata l’assenza totale di autorizzazioni, portando alla chiusura immediata del locale. Sono state accertate sanzioni per oltre 2000 €, con ulteriori sanzioni in fase di quantificazione.

Indicazioni agli Esercenti

I militari hanno fornito agli esercenti indicazioni dettagliate su:

Tracciamento degli alimenti : procedure corrette per garantire la sicurezza alimentare.

Smaltimento dei rifiuti : metodi adeguati per una gestione ecologica.

Normative sulla somministrazione: leggi riguardanti la segnalazione degli allergeni e degli ingredienti nei menù.

Impegno Continuo

Questi controlli non si sono mai fermati nel corso dell’anno e saranno ulteriormente intensificati durante la stagione estiva.

L’obiettivo è garantire che tutte le attività di somministrazione di alimenti rispettino le normative vigenti, proteggendo così la salute dei cittadini e migliorando gli standard di sicurezza alimentare.

Conclusioni

L’azione del Centro Anticrimine Natura dei Carabinieri di Agrigento, insieme alla Compagnia Carabinieri e ai servizi veterinari, dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza alimentare.

Le ispezioni effettuate a Villaseta e San Leone sottolineano l’importanza di mantenere alti standard igienici e strutturali, assicurando ai cittadini un ambiente sicuro e salubre.