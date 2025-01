I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) di Palermo hanno eseguito controlli mirati in alcune pescherie e ristoranti di sushi del capoluogo, rilevando gravi irregolarità in tema di sicurezza alimentare.

Le operazioni, svolte nel centro storico e in altri quartieri della città, hanno portato al sequestro di centinaia di chili di prodotti ittici e all’emissione di sanzioni per diverse migliaia di euro.

Sequestrata pescheria abusiva nel centro storico

Durante le verifiche, i militari del N.A.S. hanno individuato una pescheria completamente abusiva, priva di qualsiasi autorizzazione amministrativa e caratterizzata da carenze igieniche estremamente gravi. Secondo quanto accertato, l’esercizio non era nemmeno collegato alla rete idrica comunale, ma utilizzava acqua di mare non idonea dal punto di vista igienico-sanitario.

Prodotti sequestrati : oltre un quintale di frutti di mare e altri generi ittici, risultati non tracciati .

: oltre di frutti di mare e altri generi ittici, risultati . Sanzioni: al titolare sono stati contestati 4.600 euro di multe.

Controlli nei ristoranti di sushi: conservazione irregolare

Nel proseguo dell’operazione, i Carabinieri del N.A.S. hanno effettuato controlli in due ristoranti di sushi situati a Palermo, riscontrando violazioni nella corretta conservazione degli alimenti. In particolare, è emerso che il pesce e i molluschi non venivano mantenuti a temperature adeguate o nelle condizioni previste dalla normativa vigente.

Quantità totale sequestrata : 120 kg di pesce e molluschi.

: di pesce e molluschi. Violazioni amministrative: sanzioni per 3.500 euro.

Sicurezza alimentare e controlli in corso

Le attività di verifica dei Carabinieri del N.A.S. proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare dei consumatori e di contrastare il fenomeno delle attività prive di regolari autorizzazioni. Le ispezioni si concentreranno su:

Tracciabilità dei prodotti ittici: per assicurare la provenienza e la corretta conservazione. Norme igienico-sanitarie: rispetto degli standard di pulizia e manutenzione dei locali. Requisiti amministrativi: verifiche sulle licenze, compresa l’idoneità delle strutture alle normative regionali e comunali.

Conclusioni e raccomandazioni

I risultati dell’operazione mettono in luce la necessità di prestare massima attenzione alla filiera alimentare, soprattutto per quanto riguarda i prodotti ittici, spesso soggetti a contraffazioni e pratiche non conformi. I consumatori sono invitati a:

Verificare che i locali dispongano delle necessarie autorizzazioni.

che i locali dispongano delle necessarie autorizzazioni. Controllare l’etichettatura e la tracciabilità del prodotto.

l’etichettatura e la tracciabilità del prodotto. Prestare attenzione alle condizioni igieniche dei punti vendita.

I Carabinieri del N.A.S. di Palermo continueranno a monitorare pescherie, mercati e ristoranti, al fine di tutelare la salute pubblica e garantire il rispetto delle leggi in materia di sicurezza alimentare. Per eventuali segnalazioni, è possibile rivolgersi ai numeri di emergenza dell’Arma dei Carabinieri.