Controlli sulla SS115, alimentari trasportati su mezzi non idonei: multa da 1000 euro

Pattuglie dipendenti Sezione Polizia Stradale di Agrigento nei giorni scorsi procedevano ad ulteriori controlli lungo la ss115 di veicoli adibiti al trasporto di sostanze alimentari a regime di temperatura controllata (quali mozzarelle, salumi, yogurt, burro, ecc…).

Il primo veicolo era partito da Sommatino ed era diretto nella Provincia di Trapani per rifornire vari supermercati. Il mezzo veniva trovato con il gruppo refrigerante spento, con una temperatura a bordo di 15,5 gradi centigradi, nonostante i prodotti trasportati dovessero essere mantenuti ad una temperatura tra 0 ed i 4 gradi centigradi, per un corretto mantenimento ai fini della loro consumazione.

Il secondo invece era partito da Ragusa ed era diretto in supermercati di diversi Comuni della nostra Provincia. Anche in questo caso il mezzo veniva trovato con il gruppo refrigerante spento, con una temperatura a bordo di 8 gradi centigradi. In questo caso sul posto interveniva anche personale ASP.

Entrambi i conducenti venivano contravvenzionati con un verbale d’importo di circa 1000 euro; agli stessi veniva intimato di riaccendere il gruppo refrigerante del mezzo. In breve tempo veniva raggiunta la temperatura idonea al trasporto. La merce fortunatamente si trovava ancora in buono stato di conservazione.