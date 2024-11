Recentemente, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ragusa, nel corso di servizi di controllo alla circolazione stradale e prevenzione dei reati, hanno preso provvedimenti nei confronti di due cittadini tunisini.

Una donna di 26 anni è stata deferita per il porto ingiustificato di un manganello telescopico vietato, mentre un uomo di 29 anni è stato deferito per non aver rispettato un decreto di espulsione del 2022.

L’intervento è avvenuto dopo che una pattuglia, notando una berlina scura con tre individui dall’atteggiamento sospetto nel centro storico, ha deciso di fermare il veicolo per un controllo.

Il passeggero senza documenti è stato identificato e trovato inadempiente a un precedente ordine di espulsione, risultando quindi in stato di clandestinità. Di conseguenza, è stato trasferito in un centro per il rimpatrio in attesa di espulsione.